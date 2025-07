Anvisa alerta sobre uso do formol como alisante de cabelos

Posted on

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha são considerados um dos casais mais queridos do mundo dos famosos, e estão juntos desde 2017. No início do relacionamento, eles enfrentaram diversos obstáculos, principalmente em relação à exposição. Fátima participou do programa “Alma de Cozinheira”, do GNT, e falou sobre essa fase. Durante uma conversa franca com Paola Carosella, […]