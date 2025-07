Agentes da Emlur coletam resíduos de poda de árvores em 20 bairros

Os agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coletam resíduos de poda de árvores em 20 bairros, nesta terça-feira (8). As localidades atendidas com o serviço são Costa do Sol, Praia da Penha, Praia dos Seixas, Mangabeira, Cidade Verde, Planalto da Boa Esperança, Parque do Sol, Colinas do Sul, José Américo, Ernesto Geisel, João Paulo II, Cidade dos Funcionários, Jardim Planalto, Oitizeiro, Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Cruz das Armas, Cristo Redentor, Rangel e Centro.

O recolhimento de resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – é feito nos bairros de Tambiá, Roger, Cristo Redentor, Jaguaribe, Centro, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo, Mangabeira, Cidade Verde, Praia dos Seixas, Praia da Penha, Costa do Sol, Parque do Sol e Gramame.

Os serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio são realizados nos bairros de Jardim Aeroclube, Bairro dos Estados, Jardim Treze de Maio, Torre, Jardim Cidade Universitária, Bancários, Mangabeira, Gramame, Costa do Sol, João Paulo II e Esplanada.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.