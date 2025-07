Agência Minas Gerais | Governo de Minas assina acordo para fortalecer ações de prevenção e resposta a desastres

Relacionadas



O Governo de Minas firmou, nesta terça-feira (8/7), um Acordo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), voltado para o fortalecimento das ações de prevenção, resposta e recuperação a desastres no estado.

O governador Romeu Zema presidiu a solenidade da assinatura do acordo entre o chefe do GMG e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, e o presidente do Crea-MG, Marcos Torres Gervásio.

“Quero reconhecer o trabalho da nossa Defesa Civil, que estruturou todo esse acordo, e do Crea-MG, que vem agora somar esforços para que nós sejamos um estado cada vez mais bem preparado para fazer face aos eventos climáticos extremos, que estão se tornando cada vez mais comuns, como deslizamentos de terra e inundações no período chuvoso”, destacou o governador.

Apoio aos municípios

A iniciativa, válida por cinco anos, é coordenada pelo Gabinete Militar do Governador (GMG), por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), e estabelece uma série de compromissos para ampliar a capacidade de apoio aos municípios mineiros em situações de risco, integrando profissionais voluntários registrados no Crea-MG às ações de Defesa Civil, com base em critérios técnicos e institucionais.

Esses profissionais poderão atuar em vistorias de imóveis, inspeções em áreas afetadas por eventos extremos, avaliações de risco e também no planejamento de ações preventivas em diversas regiões de Minas.

“A ideia é trabalhar de forma preventiva para que, no momento em que algo acontecer, estejamos prontos, sabendo quais ações tomar, quais são os riscos e tentando mitigar antes que aconteça, junto aos agentes municipais, nas áreas mais vulneráveis”, enfatizou o engenheiro Marcos Torres de Gervásio.

Rede de cooperação

A parceria estabelece a criação de um programa estadual de cadastramento de profissionais voluntários por parte do Crea-MG, que cuidará da verificação periódica da regularidade dos inscritos e do apoio técnico em treinamentos e capacitações.

Já o GMG e a Defesa Civil ficam responsáveis pela coordenação e supervisão das atividades dos voluntários em campo, promover capacitações em gestão de riscos e emergências, emitir certificados de atuação e garantir o apoio técnico necessário.

“A engenharia tem um papel essencial no enfrentamento de desastres. Essa parceria nos permite somar esforços técnicos e ampliar a rede de apoio às defesas civis municipais, sempre com foco na preservação da vida e na redução de danos”, ressaltou o chefe do Gabinete Militar e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.

A parceria entre o Governo de Minas e o Crea-MG reforça o compromisso do Estado com a construção de soluções integradas e preventivas. O diálogo com a engenharia fortalece a atuação do governo de forma ainda mais eficiente, protegendo vidas e promovendo um futuro mais seguro para todos os mineiros.