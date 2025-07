Abertura de empresas cresce 11,6% no primeiro semestre

José Roberto Amaral





Inovação e Desenvolvimento Econômico

O número de empresas abertas em São José dos Campos entre janeiro e junho de 2025 chegou a 12.512, o que representa um crescimento de 11,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 11.211 novas empresas.

Os dados são da Sala do Empreendedor e incluem tanto Microempreendedores Individuais (MEIs) quanto outros regimes jurídicos.

A cidade também mantém um histórico positivo nos últimos três anos. Em 2023, o número de empresas abertas entre janeiro e junho foi de 6.757 — ou seja, o volume praticamente dobrou em dois anos.

O ritmo de criação de empresas foi consistente ao longo dos seis primeiros meses do ano. Em janeiro de 2025, foram abertas 2.966 empresas, contra 2.064 em janeiro de 2024. Junho encerrou o semestre com 1.766 novas empresas, superando as 1.111 do mesmo mês em 2024.

A sequência de crescimento mostra um cenário de confiança e dinamismo no mercado local. De 2023 a 2025, o número de empresas abertas no primeiro semestre subiu de 6.757 para 12.512, um salto de 85,3%. A curva de crescimento reforça o papel de São José dos Campos como um dos principais polos empreendedores do país.

MEIs puxam alta

O crescimento em 2025 foi puxado pelos MEIs, que somaram 9.068 registros no primeiro semestre. Em 2024, o número foi de 8.704, o que representa um crescimento de 4,2%. Já os demais regimes empresariais tiveram um aumento ainda mais expressivo: foram 3.444 empresas abertas em 2025 contra 2.507 no mesmo período do ano anterior, uma alta de 37,4%.

Para atendimento aos empreendedores, a Sala do Empreendedor funciona no 4º andar do Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h30, mediante distribuição de senhas. Mais informações pelo telefone 3947-8478 ou e-mail [email protected]



MAIS NOTÍCIAS



Inovação e Desenvolvimento Econômico