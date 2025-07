SP Sem Fogo 2025 em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No último sábado (05), Guaratinguetá deu um importante passo na prevenção de queimadas e na proteção do meio ambiente com o lançamento do 1º Núcleo de Proteção Comunitário da Defesa Civil (NUPDEC). O evento, realizado no Santuário de Frei Galvão, contou com treinamento teórico e prático para brigadistas voluntários, reunindo a Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Fundação Florestal e a Secretaria de Meio Ambiente. Uma ação integrada que fortalece a segurança da nossa cidade, capacita a comunidade e reforça o compromisso com a preservação das nossas áreas verdes.