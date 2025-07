Semana será de tempo firme em MS, com sol, temperaturas amenas e ar seco predominante – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/TEMPO-07.07.mp3

A semana começa com tempo firme em Mato Grosso do Sul. Entre esta segunda-feira (07) e quinta-feira (10), a previsão é de sol com variação de nebulosidade em todas as regiões do estado. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, mantendo o tempo estável.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a presença do ar seco favorece elevadas amplitudes térmicas, ou seja, grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas ao longo do dia, com variações que podem chegar a até 20°C.

Também são esperados baixos índices de umidade relativa do ar, que podem ficar entre 20% e 40%, especialmente durante as tardes. Essa condição exige atenção redobrada para a hidratação e para o cuidado com a saúde, principalmente de crianças e idosos.

Nos próximos 10 dias, não há indicativos de chuvas significativas para o estado.

Previsão por regiões:

• Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 10°C e 13°C e máximas entre 24°C e 27°C.

• Sudoeste e Pantanal: mínimas variando entre 13°C e 18°C e máximas entre 28°C e 31°C.

• Bolsão, Leste e Norte: mínimas entre 10°C e 15°C e máximas entre 26°C e 30°C.

• Campo Grande: mínimas previstas entre 15°C e 17°C e máximas entre 25°C e 27°C.

Os ventos devem atuar predominantemente do quadrante leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h.

Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende