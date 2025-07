Saae/Sorocaba inicia troca de mais duas travessias sobre córrego na Vila Rica e Jardim Mathilde – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) inicia as obras de substituição de mais duas travessias sobre o córrego na Vila Rica e Jardim Mathilde, Zona Leste da cidade. As intervenções ocorrem, inicialmente nesta segunda-feira (7), na Rua Marcello Scotto, na confluência com a Avenida Engenheiro Carlos Spanghero. Até o fim de julho será iniciada a remoção da outra travessia, na Rua Elza Salvestro Bonilha, no entroncamento também com a Avenida Engenheiro Carlos Spanghero.

As obras, que têm prazo de entrega entre 90 e 120 dias, serão realizadas em parceria com a iniciativa privada, por meio de medida mitigadora. Elas consistem na troca de tubulações sob as pontes, da mesma forma como foi feito em outra travessia nas imediações, situada na Rua João Guariglia, entregue em junho de 2023.

“Estamos com equipe e máquinas no local para remover as antigas travessias. Nos próximos dias, estando o local limpo, será executado o preparo da base para receber as aduelas, que estão em processo final de fabricação, e que deverão ser entregues e instaladas durante o mês de agosto”, explica o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça.

No lugar das antigas travessias, serão colocadas 40 aduelas de concreto armado na Rua Marcello Scotto e 100 aduelas na Rua Elza Salvestro Bonilha, cada uma medindo 3,5 metros de largura, por 2,5 metros altura e um metro de comprimento. Cada peça tem peso aproximado de 10 toneladas e será instalada por meio de guindaste hidráulico, depois de concluída a preparação da base de sustentação.

Durante as obras, os trechos estarão momentaneamente interditados para o trânsito de veículos. A recomendação aos motoristas, que precisarem trafegar nas imediações, é utilizar a ponte da Rua João Guariglia.

“Essas obras são mais um desafio. Foram realizados estudos e projetos até a definição da melhor solução para as melhorias do sistema de drenagem do bairro. Trata-se de uma ação que permitirá aumentar a vazão do sistema e evitar alagamentos, decorrentes de chuvas intensas e aumento do leito do córrego”, complementa o diretor-geral do Saae/Sorocaba.