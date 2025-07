Prefeitura investe mais de R$ 90 milhões nos mercados públicos de João Pessoa

O cuidado da Prefeitura de João Pessoa está presente nos mercados públicos da Capital, que são administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Já são 13 mercados com obras entregues, em andamento ou em licitação, com investimento de mais de R$ 90 milhões.

De acordo com o prefeito Cícero Lucena, todos os mercados públicos de João Pessoa serão requalificados e alguns transformados, também, em espaços de convivência, com praças de alimentação, áreas de lazer e práticas culturais. A Feira de Jaguaribe, por exemplo, será transformada em espaço multiuso e, no Mercado de Tambaú, a Prefeitura está elaborando o projeto para reforma e ampliação do equipamento. Já o Mercado Central e o Mercado do Bairro dos Estados estão em fase de licitação.

“A Prefeitura de João Pessoa tem um olhar especial sobre os mercados públicos, pois o prefeito Cícero Lucena é um dos poucos gestores, entre as capitais brasileiras, que insiste em valorizar a cultura dos mercados. A Sedurb compartilha desse pensamento e faremos o possível para que isso nunca se perca, para que os mercados continuem firmes e fortes, atendendo a população nos bairros e no Centro”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

“Os mercados públicos são limpos semanalmente. Inclusive, a Sedurb acaba de fazer uma licitação para compra de material de limpeza, ampliando a quantidade para garantir mais assistência a estes locais. Além disso, os comerciantes dos mercados também têm o compromisso de zelar pelo local onde trabalham, garantindo boas condições de atendimento ao público”, acrescentou o secretário.

Mercados com obras concluídas ou em andamento:

Mercado do Bessa: Obra concluída, proporcionando melhores condições para comerciantes e frequentadores;

Mercado do Castelo Branco: A primeira etapa da reforma já foi concluída, incluindo uma praça de alimentação, áreas de convivência e paisagismo. O investimento foi de R$ 2,7 milhões;

Mercado de Cruz das Armas: Reforma em andamento, prestes a ser concluída, visando modernizar e ampliar o espaço;

Mercado de Oitizeiro: Está sendo construído em uma área ampla, próxima à BR-230. O investimento será de R$ 10 milhões. A entrega do novo equipamento está prevista para o mês de dezembro de 2025;

Mercado do Valentina: Em obras, com previsão de entrega em fevereiro de 2026. As intervenções incluem a construção de 30 boxes, área de convivência, ciclovia, playground e academia ao ar livre;

Mercado do Rangel: Em processo de requalificação, com previsão de entrega em fevereiro de 2026. O projeto contempla 140 boxes, praça de alimentação e adequações estruturais.

Mercados em fase de licitação ou projeto:

Mercado Central: Com estimativa de investimento de R$ 34,8 milhões, está em fase de licitação e análise de propostas;

Mercado do Bairro dos Estados: Previsto investimento de R$ 27 milhões, também em fase de licitação e homologação;

Mercado de Mangabeira: Foi revitalizado na parte da coberta. Outras intervenções estão em fase de projeto de engenharia;

Mercado de Tambaú: Em fase de projeto, com previsão de reforma e ampliação;

Feira de Jaguaribe: Planejada para ser transformada em espaço multiuso, com projeto em licitação.