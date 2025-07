Prefeitura divulga balanço do primeiro final de semana de operação exclusiva do Jaé para gratuidades – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Mais de 2,6 milhões de cadastros já foram realizados no Jaé – Conrado Portella/Prefeitura

Teve início neste final de semana a operação exclusiva do Jaé para o embarque de passageiros com direito à gratuidade no transporte público municipal. Com o novo sistema de bilhetagem digital da Prefeitura, é possível realizar o monitoramento em tempo real do embarque de usuários, o que permite maior precisão na análise do fluxo de passageiros.

Foram registrados 625 mil embarques realizados por meio do Jaé, sendo 416 mil correspondentes a gratuidades. Um aumento significativo em relação ao final de semana anterior, quando 439 mil pessoas embarcaram com o Jaé nos transportes municipais, sendo 255 mil de gratuidades. O número de idosos usando o sistema Jaé mais que dobrou, passou de 112 mil para 241 mil.

A Prefeitura continuará acompanhando os dados em tempo real para garantir o pleno funcionamento do sistema e atender com qualidade os usuários beneficiários.

Vale lembrar que a partir do dia 2 de agosto, o uso do Jaé será obrigatório para todos os usuários dos transportes municipais, incluindo aqueles que utilizam vale-transporte. As empresas empregadoras devem procurar a operadora responsável pelo Jaé o quanto antes para habilitar o benefício de seus funcionários e garantir o acesso ao sistema.

Os postos de atendimento seguem funcionando normalmente para auxiliar tanto o público geral quanto os usuários de gratuidades. Nesta segunda-feira, 7 de julho, em função do feriado, alguns postos terão horário de funcionamento especial. A partir de terça-feira, 8 de julho, todos os postos voltam a operar em horário regular, das 7h às 19h.

Funcionamento dos postos na segunda-feira, 7 de julho:

Super Postos de Atendimento – segunda-feira – das 7h às 19h

Clube do Servidor – Rua Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova

Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro – Rua Arquias Cordeiro, 1516

Centro Esportivo Miécimo da Silva – Rua Olinda Ellis, 470 – Campo Grande

Vila Olímpica de Deodoro – Estrada do Camboatá, s/nº – Deodoro

Demais Postos – segunda-feira – das 9h às 12h

Botafogo – Rua Dona Mariana, 48

Centro 2 (em frente ao Metrô Estácio) – Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A – Estácio

Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

Terminal BRT Paulo da Portela – Rua Padre Manso, s/nº – Madureira (atendimento apenas ao público geral)

Madureira – Shopping São Luiz – Av. Ministro Edgard Romero, 81 (exclusivo para gratuidades)

Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, s/nº

Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra – Guaratiba

Terminal Gentileza – Av. Francisco Bicalho – São Cristóvão, loja 32

Arena Jovelina Pérola Negra – Praça Ênio, s/nº – Pavuna

Nave do Conhecimento de Padre Miguel – Rua Bom Sossego, 380

Postos que estarão fechados na segunda-feira (7/7) devido ao feriado:

Centro 1 (CASS – Sede da Prefeitura) – Rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova

Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905, loja 107