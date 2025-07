Jucems registra abertura de 1.022 novas empresas no Estado em junho; no ano saldo é de 6.893

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) registrou a abertura de 1.022 empresas no mês de junho, aumento de 15% em relação ao total apurado no mesmo mês do ano passado: 895. O saldo também é maior que o resultado de maio, quando foram abertas 1.003 novas empresas.

No ano, a Jucems já emitiu 6.893 registros de firmas, número recorde para o semestre desde que se iniciou a contagem, em 2000.

O setor de Serviços continua detendo a maioria dos registros, com 774 novas empresas (75,73%), seguido do Comércio (212, ou 20,74%) e em terceiro vem a Indústria (36 novas empresas, perfazendo 3,52%).

Os subsetores que mais se destacaram foram: Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (37), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (32), Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial (24), Holdings de Instituições Não-Financeiras (24), Promoção de Vendas (21) e Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças (20).

O registro de novas empresas na Jucems tem superado a casa do milhar em todos os meses desse ano. Foram 1.298 em janeiro, 1.251 em fevereiro, 1.201 em março, 1.118 em abril e 1.003 em maio. No ano passado, em apenas dois meses – abril com 1.039 e julho com 1.066 – foi batida a marca de mil empresas no mês.

No ano passado, pela segunda vez, o saldo anual fechou acima de 10 mil novas firmas (10.117 em 2023 e 11.164 em 2024), número que tende a ser superado nesse ano.

Um conjunto de fatores positivos foi apontado pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, para o crescente aumento no registro de empresas no Estado.

“O primeiro e mais importante motivo que atrai empresas e fomenta os negócios é a vitalidade da economia. Estamos crescendo em todos os setores de atividades econômicas, o Governo do Estado investe mais de 15% da receita corrente líquida, temos uma legislação moderna de liberdade econômica que agiliza e destrava o processo de implantação de empresas. São fatores que favorecem o empreendedorismo e formam um ciclo sustentável para novos negócios”, afirmou.

Na distribuição regional, os dois maiores municípios do Estado concentram mais de metade das novas empresas. Campo Grande registrou a abertura de 436 firmas em junho, seguido de Dourados (106), Sonora (48), Três Lagoas (43), Ponta Porã (29), Chapadão do Sul (28), Naviraí (25), Inocência (24), Corumbá (18) e Maracaju (18), fechando os dez melhores posicionados do ranking.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo