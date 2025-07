Festa do Divino Espírito Santo chega à 159ª edição – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Entre os dias 10 e 20 de julho, a Paróquia Exaltação da Santa Cruz realiza a 159ª edição da Festa do Divino Espírito Santo. A celebração é uma das manifestações religiosas e culturais mais antigas do município, com atividades concentradas nos arredores da Praça da Matriz, no centro da cidade.

Com origem popular e religiosa, a Festa do Divino reúne moradores e visitantes para a preservação de tradições transmitidas entre gerações. A programação inclui celebrações litúrgicas organizadas pela paróquia, com detalhes disponíveis nas redes sociais da igreja (https://www.facebook.com/par.exaltacaodasantacruz / @

Paroquiaexaltacao)

— além de atrações culturais, como o fandango caiçara, a congada, a quadrilha tradicional e apresentações musicais com grupos locais e regionais, e musicais diárias a partir das 21h.

O destaque deste ano vai para o show do cantor de música católica Eros Biondini, no dia 13 de julho.

A realização da festividade conta com o apoio da Prefeitura de Ubatuba, por meio da Secretaria de Turismo, responsável pela estrutura do evento, e da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, que apoiou o credenciamento de grupos culturais tradicionais, com investimento de R$ 4 mil.

Confira a programação na íntegra:

10 de Julho

21h – Leandro Cesar & Juliano

22h – Banda Som Dazatinga

11 de Julho

21h – Davidson Barbosa

22h30 – Caiçaras Band

12 de Julho

21h – Congada de São Benedito

22h – Batukada Moleke

13 de Julho

20h30 – Eros Biondini

22h30 – Samba do Banana

14 de Julho

21h – Grupo de Fandango Mestre Pedrinho

22h – Banda Radioatividade

15 de Julho

21h – Quadrilha do Cortiço

22h – Nako & Rafael

16 de Julho

21h – Fandango Bacurau

22h – Alan de Oliveira

17 de Julho

21h – Fandango Caiçara do Prumirim

22h – Enkontrio

18 de Julho

21h – Adriano & Juliano

19 de Julho

21h – Banda Altar33

22h – Danny Ribeiro