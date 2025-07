Espaços públicos recebem serviços de pintura e manutenção

Rosi Masiero





Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos segue com os serviços de zeladoria para manter os espaços públicos comunitários conservados, organizados, limpos, seguros e bem cuidados. Esses ambientes compartilhados são importantes por atenderem as demandas coletivas e promoverem o bem-estar da população.

A manutenção é realizada de forma contínua e programada. No mês de junho, foram executados serviços de pintura em sete playgrounds, sete academias ao ar livre, cinco quadras esportivas, além de escadarias, gradis e bike point.



A pintura nos espaços públicos e nas vias melhora a sinalização, segurança e bem-estar dos usuários | Foto: PMSJC

Receberam nova pintura os playgrounds localizados nos bairros Conjunto João Paulo II, Residencial 31 de Março, Cidade Morumbi, Vista Verde, Jardim Oriental, Jardim São José e Vila Maria, oferecendo um ambiente mais bonito e acolhedor para as crianças aproveitarem as férias de julho.

As academias ao ar livre revitalizadas ficam no Parque da Cidade, Vista Verde, Vila Maria, Jardim Apolo, Jardim Nova América, Nova Michigan e Centro. As quadras do Bosque dos Eucaliptos, Jardim Oriental, Residencial Planalto e Vila Industrial também passaram por melhorias.



Academias ao ar livre também recebem manutenção da Prefeitura | Foto: PMSJC

Manter os equipamentos urbanos em boas condições é fundamental para o ordenamento urbano, promovendo mais lazer, qualidade de vida e interação entre os moradores.

A Prefeitura reforça que a colaboração dos munícipes é essencial. Caso sejam identificadas situações irregulares, sujeira ou equipamentos danificados, a orientação é entrar em contato com a Central 156 e registrar uma solicitação.



