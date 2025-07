Dentistas reforçam importância de diagnóstico precoce de câncer – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Durante o mês de Julho, dedicado à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, a Secretaria de Saúde de Ubatuba destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que comumente acomete as regiões como boca, faringe, laringe, nariz e glândulas salivares, tireoide, seios da face e pele nessas regiões, por meio da campanha: Julho Verde.

O Câncer de cabeça e pescoço é o quinto tipo de câncer maior incidência em homens e mulheres no Brasil e pode ser identificado em consultas de rotina com o cirurgião-dentista. A doença pode trazer dores, sangramentos, secreções e afetam nossas funções básicas como falar, comer e até mesmo a dificuldade em respirar.

Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, má higiene bucal, infecção pelo HPV e exposição solar sem proteção e predisposição genética.

Sinais como feridas que não cicatrizam, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, caroços no pescoço e dificuldade para engolir ou falar são motivos para procurar imediatamente atendimento.

“Quando o câncer é identificado no começo, as chances de cura são muito maiores e o tratamento é menos agressivo. Por isso é tão importante o acompanhamento regular com o dentista, que pode perceber sinais que muitas vezes passam despercebidos”, explica o dentista da rede, Alexandre Safadi.

O tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, entre outras abordagens, dependendo do estágio e localização do tumor, bem como das condições gerais de saúde do paciente, mas sempre de forma multidisciplinar. Além de detectar precocemente, o cirurgião dentista também atua na reabilitação bucal, minimizando complicações e garantindo qualidade de vida ao paciente durante e após o tratamento.

“Como medidas de prevenção, é essencial manter consultas odontológicas regulares, evitar hábitos como fumar e consumir álcool em excesso, adotar alimentação saudável, usar protetor solar labial e se vacinar contra o HPV”, finalizou Safadi.