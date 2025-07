Cícero Lucena entrega 79º equipamento de saúde reformado e reafirma compromisso com toda Rede de Atenção Básica

Posted on

Evento reúne líderes do setor para discutir oportunidades e tendências de negócios – Marcelo Piu/Prefeitura O prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou, nesta segunda-feira (24/03), da abertura do SAHIC Hotel & Tourism Investment Forum – Latin America and The Caribbean, uma das maiores conferências de investimentos em hotelaria e turismo. O fórum, no Hotel Fairmont, […]