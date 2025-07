CEU das Artes tem programação gratuita para as férias de julho – Agência de Notícias

Seguindo o clima de recesso escolar, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), preparou uma programação gratuita para o mês de julho com atividades, para todas as idades, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras.

Todas as terças-feiras, das 17h30 às 19h, e aos sábados, das 9h às 11h, a população pode participar das aulas gratuitas de xadrez. Os encontros, abertos para todas as idades, contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico e do controle emocional, além de promover a interação social dos praticantes.

Já nesta sexta-feira (11), das 13h às 15h, crianças de 7 a 10 anos poderão participar da oficina gratuita “Meu corpo conta histórias”, com a atriz, artista visual e arte-educadora, Ivanise de Carlo, viabilizada pelo edital 2024 da Lei de Incentivo à Cultura (Linc) de Sorocaba.

No dia 14 de julho, a partir das 14h, o artista plástico Etore Piqueira ministrará uma oficina de pintura. Aberta a pessoas de todas as idades, a atividade proporcionará aos participantes a utilização de tintas naturais.

Nos dias 21 e 28 de julho, a partir das 14h, também como parte da programação especial de férias, acontecem as oficinas de “Contação de histórias indígenas – comunidades Munduruku e Tikuna”, com os alunos da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), campus Sorocaba, Douglas Munduruku e Enita Tikuna. As atividades são dirigidas para crianças de todas as idades.

Finalizando o mês, no dia 27 de julho, a partir das 16h, a população poderá conferir um ensaio aberto de rock. A iniciativa contará com a participação de três bandas locais, promovendo cultura e entretenimento de qualidade em um ambiente acessível e familiar.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas diretamente no CEU das Artes, localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (15) 3221-9917.