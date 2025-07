Cerimônia de posse do Conselho da Cidade acontece no dia 11 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que, na próxima sexta-feira, 11, ocorrerá a cerimônia de posse dos conselheiros que integrarão o mandato inicial do Conselho da Cidade.

O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal, às 10 horas. Serão empossados os representantes da sociedade civil organizada e do poder público.

O Conselho da Cidade de Ubatuba é um órgão colegiado com a participação de diferentes segmentos da sociedade e da administração municipal. O objetivo do conselho é contribuir com a formulação de políticas públicas e a promoção do desenvolvimento sustentável do município.

Entre as atribuições do Conselho da Cidade estão a análise e proposição de políticas públicas, o acompanhamento da execução do Plano Diretor e a fiscalização do cumprimento das normas urbanísticas, além de outras responsabilidades relacionadas à gestão urbana.