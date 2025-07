Centro de Referência em Educação sedia o evento “Ética, Esporte e Educação – Summit 2025” realizado pela Panathlon Internacional – Sorocaba, com apoio da Prefeitura

Fotos: Rose Campos/Secom

“Ética, Esporte e Educação – Summit 2025” é o evento que está sendo realizado, a partir desta segunda-feira (7), pela Panathlon Internacional – Sorocaba, com o objetivo de discutir questões importantes relacionados à área, sob o tema: Educação Física, Esporte Escolar, Qualidade de Vida e Saúde: Referências e Tendências. Reunindo profissionais tanto do esporte, bem como da educação, as palestras tiveram início na manhã desta segunda-feira, no Centro de Referência em Educação (CRE), no Jardim Saira, e prosseguem até amanhã, com encerramento previsto às 17h e parte das atividades também no Ginásio Municipal de Esportes, na Vila Hortência.

A iniciativa é do Panatlon Club Sorocaba, em parceria com o Panathlon Internacional – Distrito Brasil, contando com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias da Educação (Sedu) e de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), além da Câmara Municipal da cidade e do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo (CREF4/SP).

Promovido gratuitamente, a participação foi aberta a profissionais como os de educação física, pedagogos, técnicos esportivos, secretários de esporte, entre outros, e também organizações sem fins lucrativos atuantes na área e clubes esportivos. O objetivo final é contribuir para a formação e o desenvolvimento da formação continuada desses profissionais, debatendo temas atuais e de relevância, tais como a pedagogia do esporte, o bullying no meio esportivo e na educação física, o esporte inserido no brincar infantil, saúde física e mental, a inclusão na escola e no esporte e o desenvolvimento de talentos na escola. Outro intuito, ainda, foi o de proporcionar networking entre os participantes.

Entre as autoridades que integraram a mesa de honra estiveram o secretário da Educação, Clayton Lustosa, que na ocasião representou o prefeito Rodrigo Manga; o secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Vitor Hugo Tavares; o assessor da Diretoria do CREF4, Pedro Roberto de Souza; o atleta Ademir de Barros, o “Paraná”, além do presidente do CREF4, Rialdo Tavares.

Como mediadores, participam do Summit 2025: os professores Luiz Gustavo Maganhato; Prof. Me. Nelson Leme da Silva Jr.; Prof. Me. Wagner Gomes; Cristiano Parente; Prof.ª Dr.ª Margareth Anderaos e Johnny Godoy. Ao lado dos palestrantes: Prof. Dr. Roberto Rodrigues Paes; Prof.ª Me.ª Áide Angélica de Oliveira Nessi; Prof.ª Dra. Vânia Hernandes de Souza; José Geraldo Goldoni Vestena; Tiago Aquino da Costa e Silva “Paçoca”; Edson da Costa “Edinho Paraguaçu”; Prof. Dr. Renan Floret Turini; Prof. Dr. Ademir Testa Jr.; Prof. Dr. Antônio Carlos Bramante; Prof. Dr. Flávio Henrique Correa; Prof. Me. Rafael Martins de Souza; Luiz Guilherme Paulino Amaral; Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes; Prof. Dr. Ednei Fernando dos Santos e Dr. Samir Daher.

“Nós nos sentimos honrados por sediar um encontro dessa importância, reunindo profissionais e entidades de tamanha relevância no esporte, e também profissionais no âmbito da educação, incluindo professores que atuam na nossa rede municipal de ensino, para debater questões tão atuais, no contexto do mundo esportivo e também do esporte educacional”, afirmou o secretário da Educação Clayton Lustosa.

“Trata-se de um evento muito pertinente para o momento atual e agradecemos pela adesão desses profissionais experientes que aqui estão, dispostos a compartilhar seu conhecimento”, completou o secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Vitor Hugo Tavares.