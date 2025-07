Câmeras de monitoramento controlam descarte irregular

Ana Lúcia Abranches





A Prefeitura de São José dos Campos, em conjunto com a Urbam, iniciou um projeto piloto de instalação de câmeras de monitoramento e placas de sinalização em locais identificados como pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos no município. Elas foram instaladas na Estrada do Bengalar, no Costinha e na Travessa Bom Sucesso, no Jardim Guimarães (conhecida como Travessa Matarazzo), na região norte.

As câmeras são alimentadas por sistema de energia solar, garantindo autonomia e funcionamento contínuo dos equipamentos. A adoção dessa tecnologia representa uma solução sustentável, alinhada às boas práticas ambientais e à busca por maior eficiência na fiscalização.

Além das câmeras, foram instaladas placas de sinalização informando sobre a proibição do descarte de resíduos nos referidos locais, contribuindo para a conscientização da população e o reforço das medidas de controle.

Esta ação integra um projeto piloto, que será monitorado e avaliado nos próximos meses quanto à sua efetividade. A partir dos resultados obtidos, será considerada a ampliação da iniciativa para outras áreas que enfrentam desafios semelhantes.

Além de câmeras, estradas receberam placas de sinalização sobre proibição de descarte | Foto: Urbam

A iniciativa representa mais um avanço no enfrentamento ao descarte irregular, no fortalecimento da fiscalização ambiental e na promoção da preservação dos espaços públicos, em benefício dos munícipes.



