Brasil garante quatro ouros em etapa cazaque da Copa do Mundo de boxe

O pugilismo brasileiro encerrou a participação na etapa de Astana, no Cazaquistão, da Copa do Mundo de boxe, com sete medalhas, quatro douradas, conquistadas neste domingo (6). A delegação verde e amarela obteve, ainda, duas pratas e um bronze. O desempenho ficou atrás somente dos anfitriões, que foram ao topo oito vezes.

Os quatro ouros vieram nas disputas masculinas. Na categoria até 60 quilos, Luiz Oliveira, o Bolinha, neto do medalhista olímpico Servílio de Oliveira, superou Lundaa Gantumur, da Mongólia.

Entre os pugilistas até 70 kg, Kaian Reis foi campeão diante do indiano Hitesh Gulia. No combate que decidiu o campeão até 90 kg, deu Isaías Ribeiro contra o turco Emrah Yasar. Já na categoria até 65 kg, Yuri Falcão garantiu a medalha dourada ao bater Abhinash Jamwall, da Índia.

Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por viagem negada pelos EUA

Rafael Matos e Marcelo Melo passam às quartas de final em Wimbledon

O Brasil ainda participou de duas finais femininas, ficando com a prata em ambas. Na decisão da categoria até 60 kg, Rebeca Santos não resistiu à cazaque Viktoryia Grafeyev, atleta da casa. Na categoria até 57 kg, Jucielen Romeu – ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023 – foi superada pela indiana Jaismine Lamboria.

No último sábado (5), Caroline Almeida já tinha assegurado o bronze, ao cair na semifinal da disputa entre pugilistas até 51 kg.

Esta foi a terceira etapa da Copa do Mundo em 2025, após disputas em Foz do Iguaçu (PR) e Ústí Nad Labem, na República Tcheca. A última parada da temporada será em Nova Déli, na Índia, entre 15 e 22 de novembro.

Antes, em setembro, ocorre o Campeonato Mundial, em Liverpool, na Inglaterra. Será o primeiro organizado pela World Boxing, que virou a federação internacional do esporte em abril de 2023, após o Comitê Olímpico Internacional (COI) desfiliar a Associação Internacional de Boxe (IBA), antiga responsável, por corrupção e falta de governança.

TV Brasil exibe Cruzeiro x Banfield pelo torneio Vitória Cup

Alison dos Santos supera campeão olímpico em palco de título mundial