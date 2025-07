AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2025 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Foto: Michelle Alves/Secom Por: Luís Gustavo Adabro Empreendimentos interessados deverão obter o Selo “Empresa Amiga do Turista”, por meio de inscrição no link: https://abre.ai/empresaamigadoturista A Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), anunciou, nesta quinta-feira (30), a contratação do […]