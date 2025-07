Aluna do IFSP conta experiência transformadora durante intercâmbio de três meses  – IFSP

Luísa realizou atividades de IC, Tecnologia e Inovação em universidade da Colômbia

Faltam palavras para Luísa Kimi Torkomian, aluna do Campus São Carlos, descrever tudo o que viveu e aprendeu nos últimos três meses. Por meio do Programa Cidadão Global-Conif, ela e mais quatro estudantes brasileiras realizaram atividades de Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, entre os meses de março e junho, na Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, na cidade de Medellín, na Colômbia.

O edital do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) selecionou uma estudante de cada região do Brasil. “Dividir a casa com elas já foi uma imersão cultural. Aprendi muito, sentimos uma afinidade muito grande e quero conhecer todas as regiões do meu País. Não vemos a hora de nos reencontrar”, conta a estudante do último ano do curso Técnico em Informática para Internet integrado ao ensino médio.

Se dentro de casa, Kimi já se sentia feliz com tantas trocas, do lado de fora ela encontrou um mundo novo, cheio de oportunidades e aprendizado. “Foram tantas possibilidades, tantas experiências, tantas novidades, fiz tanta coisa nesses três meses que é até difícil de explicar. Acredito que quando estamos em outro país, ficamos mais abertos e atentos a novas experiências”, assume.

Na faculdade, a jovem de 18 anos, cursou inúmeras disciplinas, entre elas Psicologia do Trabalho, Administração e Metodologia de Investigação; praticou esportes e atividades culturais: violão, piano, técnica vocal, capoeira, dança latina, basquete e vôlei; e frequentou atividades voltadas ao bem-estar dos estudantes: musicoterapia, pintura, karaokê. Kimi conta que não queria dispensar nenhuma oportunidade. “Só dormia quando não aguentava mais de cansaço”, brinca.

A vivência no ambiente universitário deu a Kimi segurança para seu próximo desafio acadêmico. Neste ano, ela prestará vestibulares para ingressar em um curso na área da saúde. “Desenvolvemos trabalho científico, convivemos com universitários, acredito que me sinto mais preparada para o que está por vir. Foi muito enriquecedor”, afirma.

Entre tantas novas experiências, uma se tornou sua grande paixão: dançar salsa. “Íamos toda semana dançar salsa em algum lugar. Estou sentindo muita falta, já voltei procurando onde eu posso continuar com a dança na minha cidade”, anima-se.

Os aprendizados conquistados durante o intercâmbio trouxeram à estudante grande reflexão sobre seu futuro pessoal e acadêmico. Kimi destaca que a sede por conhecimento, aguçada na Colômbia, vai acompanhá-la por toda a vida. “Aprendemos muito com as pequenas coisas do dia a dia, com a história de vida das pessoas, o que faz ampliar nossos horizontes. Acredito que o maior aprendizado é querer aprender sempre mais, ter essa curiosidade na escola, na vida, sobre mim mesma. Isso desperta oportunidades. Essa viagem mexeu muito comigo, sobretudo neste período de transição do ensino médio para o superior, para a vida adulta”, avalia.

