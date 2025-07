Agência Minas Gerais | Governo de Minas fortalece gestão pública durante encontro de Controladorias e Ouvidorias em Itabira

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral (OGE/MG) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG), promoveu palestras e oficinas no 1º Encontro Regional de Controladorias e Ouvidorias do Médio Piracicaba, realizado em Itabira, cidade que integra o programa A Voz dos Mineiros, da OGE/MG, e o Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais (Coneci-MG).

Organizado pela Prefeitura de Itabira nessa quinta-feira (3/7), o encontro teve a participação de servidores públicos, auditores, controladores, corregedores, ouvidores, gestores e representantes do controle social interessados em fortalecer os mecanismos de controle e participação cidadã na administração pública.

Para a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira, o evento é fundamental para reforçar a importância do diálogo aberto entre a administração pública e a sociedade. Na palestra “Ouvidoria como Ferramenta de Gestão”, ela destacou o papel estratégico da OGE/MG na escuta ativa da sociedade e na contribuição para o aprimoramento das políticas públicas.

























Já o controlador-geral do Estado de Minas Gerais, Rodrigo Fontenelle, trouxe os principais conceitos de gestão de riscos e apresentou o UAI Risk, ferramenta desenvolvida pela CGE-MG e que permite a execução de todo o processo de gerenciamento de riscos de forma automatizada.

























Durante o 1º Encontro Regional de Controladorias e Ouvidorias do Médio Piracicaba, OGE/MG e CGE/MG promoveram duas oficinas práticas, com a ouvidora de Prevenção e Combate à Corrupção da OGE/MG, Danuza Paiva (Proteção ao Denunciante), e com o auditor-geral da CGE/MG, Igor Martins da Costa (Processo de Auditoria).

A Voz dos Mineiros

Além de fornecer consultoria e capacitação, o programa A Voz dos Mineiros da OGE/MG promove um ambiente em que os cidadãos se sentem valorizados e seguros para se manifestar.

A proposta busca não apenas atender a legislação, mas também fomentar uma cultura de transparência e participação, assegurando que as vozes dos mineiros sejam ouvidas e consideradas na formulação de políticas públicas. Atualmente, a iniciativa já reúne 52 cidades mineiras, dentre elas Itabira, comprometidas com a rede que apoia a criação e o fortalecimento das ouvidorias públicas.

Coneci-MG

O Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais (Coneci-MG) é um órgão colegiado, que tem como objetivo principal estruturar os mecanismos de controle das prefeituras e câmaras, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social em todos os 853 municípios mineiros. Atualmente, o Coneci-MG possui 123 membros afiliados e está presente em 105 municípios, incluindo Itabira.