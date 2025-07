Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Cemig inauguram usina de grande porte com investimento de R$ 460 milhões no Norte de Minas

Relacionadas



O Governo de Minas e a Cemig inauguraram, nesta sexta-feira (4/7), com a presença do vice-governador Mateus Simões, uma usina solar fotovoltaica (UFV) com grande capacidade de produção de energia no Norte de Minas Gerais.

A nova UFV Advogado Eduardo Soares, localizada em Montes Claros, é o maior projeto de geração fotovoltaica centralizada da companhia e possui capacidade instalada de 85 megawatts (MW) (correspondente a 100,6 megawatts-pico), com energia suficiente para abastecer grande parte do consumo anual dos clientes residenciais da cidade de Montes Claros. O valor do investimento na nova unidade é de R$ 460 milhões.



















O empreendimento é uma retomada da Cemig à construção de usinas de grande porte, sendo que, desde a entrada em operação da Usina Hidrelétrica de Irapé, em 2006, que possui capacidade instalada de 399 MW, a companhia não havia inaugurado uma obra de maior capacidade de geração.

“Uma usina dentro do município de Montes Claros, que gerou ISS durante a construção, vai gerar ICMS agora que já está pronta. É um motivo de satisfação e orgulho saber que nós temos condição de continuar crescendo, que a energia de qualidade verde renovável está aqui, sendo produzida na região”, concluiu o vice-governador.

Energia limpa e renovável

O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, destaca o importante papel da usina no parque gerador da companhia, que é 100% limpo e renovável. “A UFV Advogado Eduardo Soares representa a retomada do protagonismo da Cemig na construção de grandes ativos de geração, reforça o compromisso da companhia com a transição energética e fortalece a atuação diversificada da Companhia que vai da geração à distribuição”, afirmou.

De acordo com o vice-presidente de Geração e Transmissão da Cemig, Marco Soligo, a UFV Advogado Eduardo Soares demonstra o compromisso da companhia com as melhores práticas de ESG — sigla para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança) — e com o desenvolvimento do estado.

“Esse projeto reforça o papel da Cemig como destaque na transição energética no Brasil, aliando desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A implantação da UVF Advogado Eduardo Soares está alinhada ao planejamento estratégico da companhia, fortalecendo sua atuação no segmento de energias renováveis e fomentando a economia em toda Minas Gerais”, explicou.

Números do empreendimento

A nova UFV ocupa uma área de 250 hectares e conta com 153,6 mil painéis solares montados sobre 2.560 estruturas móveis (trackers), que acompanham o movimento do sol para otimizar a geração de energia. Em seguida, a energia gerada pelos painéis solares passa por 285 inversores, onde é convertida em corrente alternada e injetada na rede elétrica.

Além do parque de geração fotovoltaica, o projeto envolveu a construção de duas subestações na região Norte de Minas Gerais que possuem papéis fundamentais: uma subestação elevadora de 90 mega-volt-amperes (MVA) adequa a tensão da energia gerada à tensão da rede de transmissão, enquanto a subestação de integração de 138 quilovolts (kV) realiza a conexão da usina ao sistema elétrico, garantindo o fornecimento da energia com qualidade e segurança.

O empreendimento foi construído em Montes Claros devido à alta irradiância solar, tornando o investimento ainda mais estratégico e eficiente para a Cemig.

“A construção da nova usina e das duas subestações, além de aumentar a oferta de energia limpa e renovável, beneficiará os clientes da região, uma vez que o sistema de geração e distribuição de energia ficará ainda mais robusto e estável”, destacou o gestor de implantação de ativos de geração da companhia, Tiago Saraiva, responsável técnico pela construção do empreendimento.

Outro projeto a caminho

Após a inauguração da UFV Advogado Eduardo Soares, em Montes Claros, a Cemig se prepara para entregar, nos próximos meses, mais um importante projeto de energia solar em Minas Gerais.

Localizada em São Gonçalo do Abaeté, na região Noroeste do estado, a usina solar Jusante recebeu investimentos de aproximadamente R$ 390 milhões. Composta por sete unidades de 10 MW cada, a estrutura terá capacidade instalada de 70 MW (cerca de 87 MWp) e energia suficiente para abastecer cerca de 95% do consumo anual dos clientes residenciais de Divinópolis, por exemplo.