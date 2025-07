Vôlei Sub-21 feminino garante 2ª vitória nos Jogos Regionais

Lucas Lemes





Esporte e Qualidade de Vida

A equipe feminina sub-21 do Vôlei São José garantiu mais uma vitória nos Jogos Regionais ao derrotar o São Sebastião por 2 sets a 0, na noite deste sábado (5), no Ginásio de Esportes Parque Industrial, em São José dos Campos. As parciais foram 25/16 e 25/20.

Dominantes desde o início, as meninas do São José demonstraram entrosamento e força agressiva para garantir uma vitória consistente diante da torcida. O primeiro set foi marcado por uma atuação sólida no saque e bons contra-ataques, fechando em 25 a 16. No segundo set, São Sebastião tentou reagir, mas a equipe joseense manteve o ritmo e venceu por 25 a 20.

Com o resultado, o Vôlei São José conquista a segunda vitória consecutiva na competição e já se prepara para o próximo desafio. O horário volta à quadra neste domingo (6), às 19h, no Teatrão, onde enfrentará Biritiba Mirim pela terceira rodada da fase classificatória.

Os Jogos Regionais 2025 seguem movimentando o cenário esportivo do Vale do Paraíba, e a equipe sub-21 feminina de São José promete continuar firme na busca do título.

Masculino sub-21



Também no Parque Industrial, a equipe masculina sub-21 do Vôlei São José esteve em quadra e venceu Santa Branca com tranquilidade, 2 sets a 0, parciais de 25/09 e 25/14. A partida aconteceu às 19h, logo após a vitória do time feminino.

Os garotos do São José impuseram ritmo desde o início, controlando a partida sem dar chances ao adversário.

A equipe volta à quadra neste domingo (6), às 18h, para enfrentar o Paraibuna, no Teatrão, em busca da terceira vitória nos Jogos Regionais.



