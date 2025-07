Sétima edição do ano do “Pedala Sorocaba” reúne famílias e diversos veículos adaptados – Agência de Notícias

A edição do “Pedala Sorocaba”, realizada na manhã deste domingo (6), mais uma vez, reuniu muitas famílias entre os participantes, e também pessoas que vieram com seus veículos adaptados. Assim, entre as bicicletas tradicionais, havia também triciclos, pessoas que optaram por percorrer o trajeto sobre patins e até um triciclo adaptado para levar também o pet.

De crianças a idosos, homens e mulheres, dezenas de ciclistas participaram da 7ª edição do “Pedala Sorocaba” em 2025. Com ponto de partida no Parque das Águas, os participantes puderam pedalar em diferentes vias da cidade, fazendo um percurso total de, aproximadamente, 15 km, ida e volta.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com o apoio das secretarias de Governo (Segov), Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), Comunicação (Secom) e Mobilidade (Semob), mais o suporte da Urbes – Trânsito e Transportes e do Saae/Sorocaba.

O percurso partiu do Parque das Águas, na Avenida Dom Aguirre e seguiu pela Avenida Juvenal de Campos e Avenida Comendador Pereira Inácio, chegando até o Trevo da Vida. Já o trajeto de retorno foi pela Avenida Comendador Pereira Inácio, Avenida Juvenal de Campos e Avenida Dom Aguirre, chegando de volta ao Parque das Águas. A ação contou com todo o suporte dos agentes de trânsito da Semob durante a condução e sinalização do fluxo ao longo do trajeto.

Também foram oferecidas bicicletas pelo sistema Integrabike, da Urbes, com possibilidade de devolução das bikes em qualquer uma das 15 estações, após o término do evento, sem cobrança pelo tempo extra. A atividade é realizada mensalmente, com divulgação prévia pelos canais oficiais da Prefeitura, e não requer inscrição.