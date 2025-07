SEPP encerra primeiro semestre com avanços em participação popular, solicitações resolvidas e obras

A Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) encerra o primeiro semestre de 2025 cumprindo o planejamento traçado para o período como o processo de eleição dos novos 256 conselheiros regionais do Programa ‘Você Prefeito’ para o biênio 2025/2027.

Thiago Diniz, secretário da Participação Popular, destacou a importância da participação do povo nas políticas públicas e nas demandas comunitárias. “A SEPP tem como missão articular a voz da comunidade junto ao poder público, garantindo representatividade, transparência e execução de políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. O primeiro semestre foi de muitas entregas, e vamos avançar ainda mais no segundo semestre, contando sempre com a parceria dos conselheiros, lideranças e moradores de todas as regiões”, ressaltou o secretário .

A Secretaria de Participação Popular esteve presente na 24ª Conferência do Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP), realizada em Córdoba, na Argentina. O encontro possibilitou a apresentação do programa Você Prefeito no cenário internacional e a candidatura da cidade de João Pessoa para sediar a 26ª edição do evento, em 2027.

Neste primeiro semestre, a Pasta realizou oito eventos de capacitação, composição da comissão organizadora da 5ª Conferência Municipal das Mulheres, coordenação da Comissão organizadora da 6ª Conferência Municipal das Cidades, além da participação na III Conferência Municipal da Igualdade Racial.

Foram realizadas também 30 reuniões ordinárias, mais de 100 visitas qualificadas, participação em duas reuniões do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres e 150 acompanhamentos de demandas da população.

Além dessas ações, a SEPP também participou de iniciativas complementares, apoiando a gestão municipal e outras secretarias em projetos como a Caravana do Cuidar, o Feirão da Empregabilidade, a mobilização para o sucesso do Seinfra Day e a organização da 6ª Conferência Municipal das Cidades.

Na 2ª Região, diversas obras e serviços avançaram ou foram concluídos neste semestre. Entre eles, o calçamento de trecho da Avenida dos Escoteiros, a pavimentação de quatro ruas na Praia da Penha, a reforma da Escola Municipal Santos Coelho Neto, além da entrega do ginásio e da creche da região.

Josilene Silva, que reside no bairro do Cuiá, destacou a importância da atuação da Secretaria de Participação Popular para viabilizar melhorias na comunidade. “Conseguimos a praça e a creche. Eu participei de políticas públicas com a ajuda da Secretaria, e hoje sou conselheira no meu bairro. Só tenho agradecimentos”, afirmou.

Já Ivonete dos Santos Costa, moradora do Grotão, ressaltou sua gratidão com o trabalho da SEPP na comunidade. “Tenho orgulho de vestir minha camisa, de ser participante e contribuir com a Secretaria. Demandas antigas foram atendidas, como a reforma do Programa de Saúde da Família (PSF) do Grotão, a pavimentação da Rua Brasília e a reforma da Escola Tarcila Barbosa da Franca. Também tivemos a construção do Ninho do Saber Maria de Nazaré, além da pavimentação da Rua do Arame, da Nossa Senhora do Rosário e da conclusão da galeria aguardada há anos. Só tenho a agradecer ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Participação Popular”, relatou.

Novas ações – Para o segundo semestre, a SEPP prepara novas ações voltadas à ampliação da participação popular, com a realização de plenárias, o Programa “Você Prefeito” nas Escolas, mais capacitações e uma série de eventos e atividades complementares.