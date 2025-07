São José leva ouro no biribol, badminton e judô individual

Nei José Sant’Anna





O domingo (6) foi de resultados expressivos para São José dos Campos nos 67º Jogos Regionais. As competições da cidade brilharam em diversas modalidades e garantiram medalhas, vitórias e classificações importantes na competição.

O destaque do dia foi o judô, que confirmou mais uma vez a hegemonia joseense. Nas disputas individuais, corridas no ginásio do Sesi, a equipe conquistou um total de 14 medalhas: 12 de ouro, uma de prata e uma de bronze.

No masculino, o São José venceu em sete categorias: Bruno Watanabe (60kg), Raphael Miaque (66kg), Lucas Godoy (73kg), Jeferson Santos (81kg), Caio Brígida (90kg), Lincoln Kanemoto (100kg) e Marco Aurélio Cobra (absoluto), além de uma prata com Lucas Brito (+100kg).

No feminino, foram mais sete ouros com Ana Julia Bastos (52kg), Tainná Mota (57kg), Isabele Rico (63kg), Eduarda Darmieli (70kg), Bárbara Ribeiro (78kg) e Talita Morais, que faturou o ouro nas categorias +78kg e absoluto. Luiza Quaresma conquistou o bronze na categoria até 48kg.

Com esses resultados, somados às conquistas anteriores por equipes e no kata, São José dos Campos reafirma sua força e tradição na modalidade.

Outro ouro veio no badminton, disputado no ginásio do Vilal Maria, com um desempenho impecável dos joseenses. A equipe venceu em todas as categorias: por equipes (masculino e feminino), nas duplas e também no individual, com direito a ouro e prata no masculino e no feminino.

No feminino, equipe formada por Helena, Júlia e Rita somou 43 pontos, superando Pindamonhangaba e Campos do Jordão. No masculino, os atletas Filipe, Marcão, Mario e Toni também atingiram 43 pontos e deixaram para trás Jacareí e Pindamonhangaba.

Biribol

O biribol de São José dos Campos também brilhou neste domingo. Na semifinal, disputada em Pinda, sede da modalidade, a equipe derrotou o Taubaté por 2 sets a 0, com parciais de 21×04 e 21×05. Na grande final, novo triunfo sobre São Sebastião, novamente por 2 sets a 0, com parciais de 21×08 e 21×09. Com as vitórias, o time sagrou-se campeão dos Jogos Regionais na modalidade.

Futebol

No futebol masculino, o São José garantiu a classificação para a próxima fase da competição com mais uma vitória no campo de Eugênio de Melo. O time superou Arujá por 1 a 0, com gol de João Vitor, mantendo 100% de aproveitamento na competição – três vitórias em três jogos. A equipe segue firme na busca pelo título.

Malha

A equipe de malha de São José dos Campos também venceu neste domingo, na raia da Assem, ao bater São Sebastião por 126 a 96, conquistando sua segunda vitória consecutiva nos Jogos Regionais. O próximo compromisso será nesta segunda-feira (7), às 10h, contra Taubaté.

Basquete 3×3

No basquete 3×3, as equipes masculina e feminina venceram o Santa Isabel em partidas realizadas no Ginásio Lineu de Moura (AESJ). O time masculino venceu por 21 a 8 e garantiu vaga na semifinal, marcada para segunda-feira (7), às 11h40. A feminina também venceu Santa Isabel por 21 a 7 e, em seguida, derrotou Campos do Jordão por 15 a 5, garantindo a classificação para a próxima fase.



