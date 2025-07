Sambista Salete Marrom é atração do Sabadinho Bom desse fim de semana

O Sabadinho Bom, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), terá como atração, neste final de semana, a cantora Salete Marrom, que promete levar o melhor do samba de raiz para a Praça Rio Branco, no Centro Histórico, a partir das 12h30. O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

“Nós ficamos sempre muito contentes em anunciar o Sabadinho Bom pela qualidade da música e dos artistas que contratamos para fazer o show e pela forte presença do público. Todos os sábados a cidade de João Pessoa já se acostumou a frequentar o Sabadinho Bom e nós sabemos que aquela ação tem impacto forte na nossa política de cultura, sobretudo, quando focamos na ocupação do Centro Histórico”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que, a partir do Sabadinho Bom, as pessoas ficam até a noite se divertindo, frequentando bares, restaurantes e cafés naquele território. “Isso é muito bom para a manutenção da presença das pessoas, do morador e do turista que nos visita. Sempre fazemos uma festa com cantoras e cantores novos, com muita capacidade criativa, e esta semana não é diferente com a nossa querida Salete Marrom, que vai dar um show belíssimo e encantador para o seu público”, acrescenta.

A artista conta que vai fazer uma abertura em homenagem à cantora Clara Nunes, lembrando os 42 anos de sua morte. Depois, segue com o repertório de samba de raiz, junto com Os Bambas, formado por Rafael, no cavaco; Índio, no violão sete cordas e viola; Flávio e Sandro, na percussão; Ramos Pereira, no surdo; e Emmanuel Mattos, no trompete.

O repertório, segundo ela, está recheado de sucessos de artistas como Clara Nunes, Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra. “Agradeço à Funjope por essa iniciativa maravilhosa. Nesse evento, nós, músicos, podemos mostrar o nosso trabalho para um público lindo e animado que só o Sabadinho Bom tem. Somos só gratidão”, afirma Salete Marrom.

Para a artista, as expectativas são sempre as melhores ao participar de iniciativas realizadas pela Funjope. “Esperamos ver a Praça Rio Branco lotada de muita animação e alegria”, acrescenta a cantora.