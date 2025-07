Rio tem aumento de 54,6% no fluxo turístico de países do BRICS, entre janeiro e maio de 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Chefes de Estado e de Governo dos países-membros do BRICS – Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República

A cidade do Rio de Janeiro teve um crescimento de 54,6% nas visitas de turistas dos países-membros do BRICS, entre janeiro e maio de 2025, comparado ao mesmo período de 2024: foram 11.954 turistas este ano, contra 7.734 no anterior. Esse resultado supera o crescimento geral do turismo internacional no período, que foi de 49,7%. Com o encontro da Cúpula do BRICS, que vai até esta segunda-feira (7/7), o potencial de impulsionar mais esse fluxo e fortalecer o turismo destes países na cidade fica ainda maior, principalmente pela visibilidade da reunião na imprensa estrangeira.

A China foi o país com o maior número de visitantes: 4.977 turistas, um aumento de 44,1% no período analisado. Em 2024, o gigante asiático, que é o maior parceiro comercial do Brasil, passou a figurar na lista dos 20 países com maior fluxo turístico para o Rio, em 18ª posição, com 9.639 visitantes.

Os dados são do Observatório do Turismo, instrumento de análise da movimentação turística da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), a partir de dados coletados pela ferramenta GeoData, com base no sinal de celular dos visitantes.

O Observatório analisou os dados dos 10 países que, além do Brasil, compõem o BRICS, foro de cooperação e fortalecimento geopolítico do Sul Global: Rússia, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Esses países juntos respondem por 1,4% da movimentação turística internacional no Rio: 20.010 do total de 1.466.515 visitantes estrangeiros que a cidade recebeu em 2024.

Outros países do grupo que também tiveram aumento considerável na emissão de turistas para o Rio são: Arábia Saudita (+220,5%), Rússia (+163,4%), Emirados Árabes (+125,6%) e Indonésia (+60,1%).