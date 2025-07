Hospital Municipal Santa Isabel fecha primeiro semestre com mais de 25 mil pessoas atendidas em seus ambulatórios

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), referência em várias especialidades médicas e cirúrgicas, fechou o primeiro semestre do ano com 25.195 pessoas atendidas em seus ambulatórios. Os dados mostram que a unidade atendeu quase três mil pessoas a mais em relação ao mesmo período do ano passado, contribuindo para o restabelecimento da saúde da população de João Pessoa e municípios circunvizinhos.

A diretora-geral do Hospital Municipal Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, destacou o aumento no número de atendimentos realizados na unidade, afirmando que o resultado “é fruto de muito trabalho, comprometimento da equipe e de ações voltadas para fortalecimento dos cuidados com a saúde da população que a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, tem implementado, bem como o reconhecimento do hospital como referência em serviços pelo atendimento humanizado, de qualidade e eficaz aos seus pacientes”.

As especialidades mais procuradas nos últimos seis meses foram cirurgia geral, urologia, cardiologia, coloproctologia, reumatologia, anestesiologista, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ginecologia e obstetra e neurocirurgia, entre outras.

Administrado pela Prefeitura de João Pessoa, o Hospital Municipal Santa Isabel possui atualmente em seu corpo técnico 26 especialidades médicas, garantindo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) assistência ampliada e de qualidade.

Com 11 ambulatórios, o HMSI atende uma média de 4 mil pacientes por mês. Maior equipamento da rede municipal em relação a hospitais em João Pessoa, a unidade é especialista em cirurgias de média e alta complexidade e referência em diversas especialidades médicas, como cirurgia geral, urologia, coloproctologia, endoscopia, colonoscopia, cirurgia bariátrica, neurocirurgia e cirurgia vascular e ginecológica, entre outras.

Os pacientes são encaminhados ao hospital pela Central de Regulação do município, onde são avaliados por um especialista durante a consulta ambulatorial e encaminhados para os procedimentos necessários.