Equipes do “HumanizAção Inverno” acolhem 20 pessoas em situação de rua neste sábado (5) – Agência de Notícias

Posted on

Compartilhe Os estudantes laureados e seus respectivos professores ganharam certificados e medalhas A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Educação, iniciou ontem (16) a premiação dos alunos do 4º e do 5º ano, que se destacaram na Olimpíada de Matemática. A cerimônia recebeu a presença do prefeito Mario Botion, do secretário da pasta, […]