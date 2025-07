Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Unicef lançam nova edição da campanha Um Trem para o Futuro, com premiação para escolas e professores

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), deu início à segunda edição da campanha Um Trem para o Futuro, que busca auxiliar os estudantes a pensarem seus projetos de vida e prepará-los para uma transição positiva da escola para o mundo do trabalho. Desta vez, o foco está em dois novos desafios que envolvem os cursos livres da plataforma 1 Milhão de Oportunidades (1MiO) e as sequências didáticas desenvolvidas por educadores em sala de aula.

Essa nova etapa é voltada às escolas e professores da rede estadual que utilizarem os conteúdos da plataforma 1MiO em suas práticas pedagógicas. O objetivo é fortalecer a atuação dos educadores e ampliar o aprendizado dos estudantes por meio de metodologias inovadoras, alinhadas às demandas do mundo contemporâneo.

“É uma ação que conecta tecnologia, protagonismo juvenil e valorização do trabalho docente. Ao reconhecer tanto os estudantes quanto os educadores, mostramos que investir em educação de qualidade é, acima de tudo, acreditar no futuro de Minas Gerais”, afirma o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.

Nesta edição, são propostos dois desafios: o primeiro, Estação das Habilidades, premia as escolas que formarem mais estudantes nos cursos da plataforma 1MiO. O segundo, Sequências Didáticas Autorais, reconhece os educadores que desenvolverem e aplicarem práticas pedagógicas baseadas nesses cursos. Todas os detalhes sobre os desafios estão disponíveis neste link.

Estação das Habilidades

Aberto a todas as escolas estaduais de ensino médio de Minas Gerais, o desafio reconhece o engajamento de estudantes, professores, coordenadores e diretores. A iniciativa premiará as comunidades escolares que formarem o maior número de estudantes nos cursos livres do 1MiO até o dia 31/10.

As unidades escolares com melhor desempenho receberão cupons nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, que poderão ser utilizados na compra de artigos educacionais. O desafio pode ser desenvolvido em duas modalidades: aulas online e individuais, ou então aulas presenciais e coletivas.

Sequências Didáticas Autorais

Também aberto a todas as escolas estaduais de ensino médio, esse desafio é voltado especialmente aos professores. O convite é para que realizem atividades pedagógicas com os cursos do 1MiO e compartilhem suas experiências em sala de aula.

As experiências enviadas serão avaliadas por uma comissão especializada do programa. As 30 práticas selecionadas receberão reconhecimento especial, incluindo a publicação dos relatos em uma coletânea organizada pelo Unicef, a divulgação nas redes sociais do programa 1MiO e um cupom de R$ 500 para cada professor autor da experiência escolhida.

Para participar, o professor deve aplicar um ou mais cursos do 1MiO em sala de aula, registrar a experiência em texto e foto (e vídeo, se desejar), reportar ao gestor da escola o número de estudantes formados presencialmente e inscrever o relato para a comissão avaliadora até o dia 15/9.

Resultados em 2024

Na primeira edição da campanha Um Trem para o Futuro: Potencializando as Juventudes de Minas Gerais, realizada em 2024, foram formados 52.810 estudantes, que concluíram 197.978 cursos da plataforma 1MiO. Agora, o desafio é ir além: ampliar o número de estudantes formados e reconhecer o trabalho autoral dos educadores da rede estadual, valorizando práticas pedagógicas inovadoras e transformadoras.