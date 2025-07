Agência Minas Gerais | Em Campinas, Governo de Minas compartilha o avanço do agro mineiro durante um dos maiores eventos do setor cafeeiro do Brasil

Relacionadas



O governador Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (4/7), da 10ª edição do Coffee Dinner & Summit, realizado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O evento, promovido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), é tido como um dos maiores do setor cafeeiro do país.

Na oportunidade o chefe do Executivo mineiro apresentou os principais avanços do agronegócio de Minas Gerais e a importância que a comercialização do café mineiro tem para a economia do estado.

























Política para o café mineiro

O Governo de Minas promove diversas iniciativas voltadas para o setor cafeeiro, como o Certifica Minas Café, o Geoportal do Café, pesquisas da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), assistência técnica aos produtores pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) e distribuição de kits de irrigação para pequenos produtores.

Um dos destaques para impulsionar a produção de café em Minas é a Plataforma Selo Verde, ferramenta desenvolvida no Estado que comprova a sustentabilidade da produção das principais cadeias produtivas. A plataforma comprovou que 99% das propriedades cafeeiras mineiras são livres de desmatamento.

“Desde o início da minha gestão, nós temos dado total apoio ao agro em todos os sentidos: mais segurança no campo, mais energia elétrica, recuperação das estradas e formação de técnicos em agropecuária. Com isso, o resultado apareceu, no ano passado, pela primeira vez na história do estado de Minas Gerais. É uma atividade que todos os anos tem liderado o crescimento econômico no estado”, reforçou o governador de Minas.

O evento

A 10ª edição do Coffee Dinner & Summit foi realizada nos últimos três dias e reuniu representantes de cerca de 40 países, com o tema “O futuro do fluxo do comércio: protagonismo e liderança dos Cafés do Brasil”, discutindo os desafios e oportunidades do setor cafeeiro global, com destaque para a liderança do país.