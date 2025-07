Supercampeonato Veterano 2025 tem oito jogos neste sábado (5) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), realiza, na tarde deste sábado (5), oito jogos do Supercampeonato de Veteranos 2025, em diferentes campos da cidade.

A temporada 2025 da competição conta com a participação de 32 clubes, organizados em oito grupos com quatro equipes, cada. São eles: AA Juventude, EC Comercial, AA Tigrão do Éden, EC Gunhê, AA Vila Carvalho, EC Jardim Planalto/Cipack, AD Botafogo R3, EC Laranjeiras, AE Parque São Bento, EC Palestra, Alvorada FC, EC Unidos Aparecidinha/Monteiro, América FC Pinheiros, Internacional Vila Angélica, Amigos de Sorocaba FC, Náutico Sorocaba, Amigos Tricolores FC, SESE, Atlético (AFA), União Atlético Esmeralda, Atlético Parque São Bento, União FC do Mineirão, CA Barcelona, União Iporanga, CAP/Extrela, Unidos do Paineiras FC/Expresso, Celta FC, Unidos do São Guilherme FC, Consor/BRT Sorocaba, Vidaeco EC, Dinamarca FC e Xuris FC.

Na Fase Classificatória, o primeiro colocado de cada grupo vai para a “Taça Ouro”, o segundo colocado de cada grupo vai para a “Taça Prata” e o terceiro colocado de cada grupo vai para a “Taça Bronze”. As Quartas de Final e a Semifinal terão jogos de ida e de volta. Já a Final terá jogo único.

O atendimento aos clubes é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no CIC, que está localizado na Rua Comendador Hélio Molzoni, 260, no bairro Santa Rosália. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelo e-mail: [email protected], pelo telefone: (15) 99828-9807 ou ainda no site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/supercampeonato-veterano/.

Confira, abaixo, a programação dos jogos deste sábado (5):

15h – Unidos do São Guilherme FC x União FC do Mineirão

Local: CE Maria Eugênia (Rua Mário Romano, s/n – Jardim Maria Eugênia)

15h30 – EC Unidos Aparecidinha/Monteiro x AA Juventude

Local: Arena Aparecidinha (Rua João de Melo, s/n – Aparecidinha)

15h30 – EC Laranjeiras x CA Barcelona

Local: Campo do Juventude (Rua José Belo, 188 – Parque das Laranjeiras)

15h30 – Xuris FC x EC Palestra

Local: Arena Xuris (Rua Zelinda Mozer Boldrin, s/n – Parque São Bento)

15h30 – União Iporanga x AA Vila Carvalho

Local: Arena Tigrão (Rua Paulo Breda Filho, s/n – Jardim Boa Esperança)

15h30 – Amigos Tricolores FC x Amigos de Sorocaba FC

Local: Campo Euzébio Moreno (Avenida Paraguai, 469 – Vila Barcelona)

15h30 – CAP/Extrela x Dinamarca FC

Local: Campo do Lago Country (Rua Francelino de Abreu, 390 – Itavuvu)

15h30 – SESE/Supermercado Dias x Alvorada FC

Local: CE Dr. Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)