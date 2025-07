Som Dazantiga inaugura “Musical na Janela” no dia 26 de julho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Neste mês de julho, a Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur) dará início ao projeto “Musical na Janela”: uma oportunidade de promover apresentações mensais de bandas locais e aproximar a população das atividades turísticas no município.

A primeira apresentação acontece no dia 26 de julho, sábado, na janela do casarão onde está sediada a Setur: avenida Iperoig, nº 214. A programação será gratuita e contará com grupos voluntários, sem fins lucrativos.

A atração que irá inaugurar o projeto será a banda Som Dazantiga, em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho. O show ocorrerá das 20h às 22h e promete animar o público com grandes sucessos do rock nacional, interpretando canções de bandas como Paralamas do Sucesso, Titãs, Legenda Urbana, Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus, Titãs, Capital Inicial e Bikini Cavadão.

A proposta prevê a realização de um evento por mês, com diferentes estilos musicais, como bandas locais de rock, grupos de choro e a Banda Lira, conforme cronograma a ser definido pela equipe da Secretaria. “Será um incentivo para as bandas locais voluntárias para a movimentação do Turismo local durante o ano todo, além de trazer a população para mais perto da própria Setur, que é um espaço sempre aberto para receber a comunidade”, destacou a secretária adjunta da pasta, Alendri Marconi.