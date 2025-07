Secretaria de Saúde disponibiliza novas vagas para demanda espontânea em atendimentos especializados

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) realiza, neste sábado (5), uma nova ação para otimizar os atendimentos especializados dos pacientes da rede SUS. Nesta edição serão ofertadas consultas e exames nas especialidades de cardiologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia para pessoas que estavam aguardando a marcação desses procedimentos.

A grande novidade referente a esta ação de saúde é que, além dos atendimentos por agendamento, surgiram vagas para demanda espontânea. No Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) serão 30 novas vagas para atendimento em cardiologia e mais 30 em ortopedia com raio x. No Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), foram disponibilizadas mais 100 vagas para demanda espontânea de atendimento em cardiologia com eletrocardiograma e risco cirúrgico.

“Os pacientes da demanda espontânea, ou seja, os que não possuem agendamento, precisam levar um documento de identificação com foto e o Cartão SUS. Se houver um número maior que as vagas disponíveis, vamos pegar o nome e o contato para agendar o atendimento no próximo mutirão”, explicou Rochelle Caramuru, gerente da Atenção Especializada da SMS-JP.

Os atendimentos acontecerão das 7h às 14h, no Hospital Municipal Santa Isabel, no ambulatório do Complexo Hospitalar de Mangabeira – Ortotrauma e na Policlínica Municipal de Jaguaribe.

Durante a ação, serão realizadas avaliação cardiológica e risco cirúrgico; avaliação em ortopedia com radiologia e ultrassonografia; avaliação com otorrinolaringologista e realização de exames de laringoscopia e videolaringoscopia; avaliação diagnóstica de câncer gástrico com endoscopia e avaliação oftalmológica. Além da oferta de especialidades, a ação também contará com Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na sala de espera, realizando o acolhimento dos pacientes.

Atualização cadastral – Os usuários da Rede Municipal de Saúde, em especial os pacientes em aguardo por atendimentos, que mudaram o número de telefone, devem procurar o agente comunitário de saúde de sua região ou sua unidade de saúde da família (USF) para atualizar o contato.

Endereços dos locais de atendimento neste sábado (5):

Hospital Municipal Santa Isabel: Praça Caldas Brandão, s/n°, bairro Tambiá.

Ambulatório do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity (CHM): próximo a entrada do Centro Municipal de Reabilitação e Tratamento da Dor (Cendor) – Rua Cel. Benevenuto Gonçalves da Costa, Mangabeira.

Policlínica Municipal de Jaguaribe: Rua Alberto de Brito, n° 413, Jaguaribe.