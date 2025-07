São José recebe oficinas nacionais para manejo de primatas

José Roberto Amaral





Urbanismo e Sustentabilidade

Na próxima semana, São José dos Campos será sede de oficinas técnicas voltadas à elaboração dos Programas de Manejo Populacional do sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) e do muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides), duas espécies ameaçadas de extinção.

A iniciativa é coordenada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros (CPB), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com apoio da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul e da Prefeitura de São José dos Campos.

As oficinas, que acontecem entre os dias 7 e 11 de julho, fazem parte das ações do novo ciclo (2025–2030) do Plano de Ação Nacional (PAN) dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-coleira. O evento reunirá especialistas de instituições ambientais dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de pesquisadores de universidades e centros de pesquisa.

Localizado no Vale do Paraíba, um dos principais remanescentes de Mata Atlântica no país, São José abriga cinco espécies de primatas. Entre elas, o muriqui-do-sul, símbolo de São Francisco Xavier e maior primata das Américas, e o sagui-da-serra-escuro, que costuma ser avistado nas matas ciliares dos córregos urbanos da cidade.

As atividades incluem visitas técnicas a áreas de ocorrência dos primatas, como o Parque Ecológico do Alambari e a zona de avistamentos em São Francisco Xavier. Ambas as espécies estão classificadas como “em Perigo” (EN) de extinção devido à perda de habitat e à fragmentação florestal. Estudos apontam que, nos próximos 18 anos, o sagui-da-serra-escuro pode perder até 50% de sua população.

Fêmea de muriqui-do-sul com filhote, registrada em São Francisco Xavier / Foto: Paulo Rodrigo

Programa Primatas

A realização das oficinas também é um desdobramento do Programa Primatas, lançado em 2020 no “1º Seminário de Muriquis e outros Primatas de SFX” e formalizado em 2023 por meio de um acordo de cooperação entre instituições públicas, acadêmicas e sociais.

O programa é custeado pelo Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FUMCAM) e tem como eixo central a pesquisa científica voltada à conservação de primatas na região.

Com essa iniciativa, São José dos Campos reafirma seu protagonismo na preservação da biodiversidade e no enfrentamento dos desafios da conservação em áreas urbanas e de transição.



