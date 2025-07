São José é campeã da ginástica rítmica nos Jogos Regionais

Lucas Lemes





A ginástica rítmica de São José dos Campos conquistou, neste sábado (5), o título geral da modalidade nos Jogos Regionais 2025. A competição foi realizada no ginásio Teatrão, na Vila Industrial, e reuniu equipes de toda a região.

Com uma performance impecável, a equipe joseense somou 30 pontos e garantiu o primeiro lugar no pódio, superando Pindamonhangaba (2º lugar) e Ubatuba (3º lugar).

O destaque individual ficou por conta da ginasta Raissa Cruz, que brilhou em duas apresentações livres e levou o ouro tanto na série com maças quanto na apresentação co bola. Com as vitórias, ela também garantiu o 1º lugar no resultado geral individual.

Na competição por conjunto, a equipe formada por Eloah Alvarenga, Fernanda Prudente, Isadora Constantino, Laura Pedroso e Rafaella Cunha encantou com a coreografia de 5 arcos. Mais uma medalha de ouro para São José.

Bárbara (à esquerda), Marcela e Amanda: ouro na categoria trio arco | Foto: Ueverton Pereira/Atleta Cidadão

O trio composto por Bárbara, Amanda e Marcela também fez bonito e confirmou o 1º lugar na categoria trio arco.

Vitoriosa em todas as categorias disputadas, São José dos Campos foi soberana e confirmou o favoritismo com o título geral da ginástica rítmica dos Jogos Regionais 2025.



