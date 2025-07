São José dos Campos passa a integrar Guia Turístico Católico

José Roberto Amaral





Inovação e Desenvolvimento Econômico

São José dos Campos agora faz parte do Guia Turístico Católico do Estado de São Paulo, lançado na última quinta-feira (3) durante a ExpoCatólica 2025.

Organizado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, o guia valoriza pontos de peregrinação e destaca três importantes lideranças religiosas ligadas ao município: Padre Rodolfo, Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico e Franz de Castro Holzwarth.

História e inspirações

O polonês Padre Rodolfo Komorek chegou ao Brasil em 1924 como missionário salesiano. Conhecido por sua humildade, espírito de sacrifício e intensa vida de oração, foi enviado a São José dos Campos em 1941, onde viveu seus últimos anos com fama de santidade. Faleceu em 1949, deixando um legado de fé e serviço aos mais necessitados.

Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, nascida Dulce, chegou à cidade aos 21 anos para tratar-se de tuberculose. Sensibilizada com a situação dos doentes, fundou a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada em 1936, que se expandiu para outros países. Seu trabalho foi apoiado pelo bispo Dom Epaminondas, que incentivou a formação da associação religiosa.

Já Franz de Castro Holzwarth, advogado e vocacionado religioso, encontrou em São José dos Campos o chamado para sua missão: atuar junto a detentos. Ingressou na APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) e dedicou sua vida à evangelização no sistema prisional, tornando-se símbolo de caridade e justiça social.

O reconhecimento dessas figuras no guia reforça a importância histórica e espiritual de São José dos Campos no turismo religioso do estado.

Outras manifestações

De acordo com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, a entrega reforça a estratégia de regionalização do turismo no estado e soma a outras cinco publicações: Guia Turístico Evangélico, Guia de Matrizes Africanas e Indígenas, Guia Turístico Judaico, Guia Halal e Monumentos ao Cristo no Estado de São Paulo.

O turismo religioso no Brasil atrai cerca de 17,7 milhões de viajantes anualmente e produz movimentação financeira de aproximadamente R$ 15 bilhões, de acordo com dados do Ministério do Turismo.



