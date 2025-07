Região leste é o foco da Operação Casa Limpa deste sábado

Posted on

Com 108 dias de atuação para controlar os incêndios florestais no Pantanal em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros continua o trabalho em diferentes áreas do bioma para extinguir os focos. As ações são coordenadas pelo Governo do Estado e são realizadas com instituições parceiras da esfera federal e do terceiro setor. Nos […]