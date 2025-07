quatro postos de saúde estarão em funcionamento neste sábado (05) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá realizará na próxima terça-feira (10), um workshop gratuito de noções básicas de fotografia com uso do celular. A atividade acontecerá das 9h às 11h30, na sede do Fundo Social. A oficina tem como objetivo ensinar técnicas simples e eficazes para melhorar a qualidade das fotos tiradas com o […]