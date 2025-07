Prefeitura segue promovendo melhorias no Santa Cruz 2

Posted on

A Defesa Civil de Guaratinguetá participa, nesta quinta-feira, 03, do primeiro dia de treinamento do programa SP Sem Fogo, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. A capacitação tem como objetivo preparar os agentes para o combate a focos de incêndio e formar multiplicadores de conhecimento, que irão repassar as técnicas aprendidas a outros […]