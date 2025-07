Prefeitura realiza mais de 500 atendimentos em ação com exames e consultas especializadas

Posted on

O certificado reconhece as habilidades para exercer o ofício – Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), certificou, na manhã desta sexta-feira (3/5), 25 baianas e baianos de acarajé no Rio. A entrega do certificado, que reconhece as habilidades para exercer o ofício, de acordo com os […]