Prefeitura entra em campo com vacinação no jogo do São José

A Prefeitura de São José dos Campos vai reforçar a defesa da saúde pública neste domingo (6), durante o jogo do São José Esporte Clube. A vacinação contra a gripe será levada até a porta do estádio Martins Pereira, com uma equipe preparada para aplicar o imunizante e garantir mais proteção aos torcedores.

O posto volante estará montado em frente ao estádio, das 13h até às 15h30, pouco depois do apito inicial da partida, marcada para às 15h.

A iniciativa facilita o acesso às doses, especialmente para quem tem dificuldade em comparecer às unidades durante a semana por conta do trabalho ou outros compromissos.

Vacinação

Em São José dos Campos, a cobertura contra a gripe está baixa: apenas 49,33% do grupo prioritário (gestantes, crianças e idosos) se vacinou. A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações e o agravamento da doença.

A campanha, ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, prossegue de segunda a sexta-feira com todas as 40 UBSs Resolve e as 5 Unidades Avançadas abertas para vacinação, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade. Consulte os endereços, horários de funcionamento e telefones de cada unidade no site da Prefeitura.

Para oferecer mais praticidade, a Prefeitura lançou o Vacina Rápida, serviço digital onde os munícipes podem conferir as 20 UBSs Resolve com atendimento mais ágil naquele momento. Além deste ranking, o tempo médio de qualquer UBS da cidade pode ser consultado pelo telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

Desde 1º de abril até esta sexta-feira (4), 183.566 doses já foram aplicadas para todos os públicos no município.

Sobre a partida

O São José enfrenta o Oeste, em confronto válido pela 4ª rodada da Copa Paulista. O time está embalado na competição e vem de goleada contra o Santo André, por 4 a 0.

A equipe lidera o Grupo D, com 9 pontos e 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos, e a expectativa do clube é que 5 mil torcedores prestigiem a Águia do Vale neste retorno ao Martins Pereira.



