Prefeitura de Sorocaba visita o 1º Feirão de Empregos da cidade de Hortolândia (SP) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) visitou, nesta sexta-feira (4), o 1º Feirão de Empregos da cidade de Hortolândia (SP). O evento foi realizado na Estação Cidadania de Esportes “Deputado Luiz Lauro Filho”, no Jardim Amanda.

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Trabalho, Turismo e Inovação de Hortolândia visitou a 37ª edição do Mutirão de Empregos Sorocaba, realizada no dia 29 de abril deste ano. Na ocasião, os representantes do município puderam saber mais como funciona a organização do evento, bem como as formas de divulgação, como modelo de aplicação.

O secretário da Sede, Bruno Santana esteve presente no evento de Hortolândia, junto ao coordenador do Sine Municipal, Edson Salinas, que estava representando o secretário da Sert, Péricles Régis. “Fico muito feliz em saber que Sorocaba é exemplo de políticas públicas para outras cidades, principalmente no que diz respeito á empregabilidade”, disse o secretário da Sede, Bruno Santana.

O 1º Feirão de Empregos de Hortolândia contou com 3 mil vagas de empregos disponíveis nas modalidades efetivo, estágio, temporário, jovem aprendiz, primeiro emprego e pessoas com deficiência (PCDs). O evento teve início às 9h.

“Hoje é um dia histórico para a cidade de Hortolândia devido ao lançamento do Feirão de Empregos. Espero que nossas expectativas sejam alcançadas durante esse evento, preparado para receber mais de 3 mil pessoas e que elas possam sair daqui encaminhadas para uma vaga de trabalho”, conclui o secretário de Desenvolvimento Econômico, do Trabalho, Turismo e Inovação de Hortolândia, Dimas Corrêa Pádua.