Prefeitura de Sorocaba realiza ações para estudo de regularização fundiária no São Bento II – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), iniciará na próxima segunda-feira (7), no Núcleo Habitacional São Bento II, Zona Norte da cidade, ações de selagem e identificação dos imóveis incluídos no perímetro de estudos de regularização fundiária de interesse social da área.

O processo de “selagem” consiste na identificação física dos imóveis em áreas irregulares, geralmente com a atribuição de um código único a cada unidade, com base no Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado (LEPAC), que apontou 481 imóveis localizados no Núcleo Habitacional São Bento II.

Segundo o secretário da Sehab, Sérgio Barreto, essa etapa é crucial para a organização do processo de regularização e “congelamento” da área. “Esse processo permite a identificação dos imóveis, assim como a localização preliminar dos moradores e a elaboração da lista de potenciais beneficiários da regularização fundiária de interesse social a ser estudada. Esta é a primeira etapa para organizar o trabalho social na regularização fundiária”, explicou.

Após a conclusão da ação, a segunda etapa de trabalho social será a convocação imóvel a imóvel, para o cadastramento social e coleta de documentação das famílias junto à Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, com dia e horário agendados.

Os munícipes podem obter informações de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo telefone: (15) 3218-6118, ou diretamente na Sehab, que está localizada na Rua Souza Pereira, 440, no Centro.