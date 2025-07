Prefeitura de Sorocaba dá início às obras de implantação de playground na Vila Barão – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), deu início, na manhã desta sexta-feira (4), às obras de implantação de playground, na Rua Adão Pereira de Camargo, na Vila Barão, Zona Oeste da cidade.

As melhorias no bairro serão executadas pela empresa DCA Engenharia e Construções LTDA, por meio de medida impositiva do vereador Caio Oliveira. “Quero agradecer a presença de todos. Este local receberá, além do playground, pavimento em piso, pontos de água, esgoto e energia, pois cada região dessa cidade tem o direito de crescer e viver dignamente”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

O objetivo do Poder Público é proporcionar lazer e mais oportunidades de convívio em uma área harmoniosa, atrativa e segura para os moradores, promovendo ainda mais qualidade de vida aos munícipes, além da valorização do local.

“Vamos fazer o playground com casinha do Tarzan, bebedouro e bancos. Além de implantar a pista de caminhada em concreto, com a instalação de iluminação com tecnologia em LED”, relatou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa. A previsão de conclusão da obra é de até 90 dias.

Na ocasião, alunos de escola de enfermagem parceira do Poder Público, por meio da Secretaria da Saúde (SES), viabilizaram aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações de saúde à população.

Também estiveram presentes no evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato; o secretário de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Paschoini; o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; a secretária da Cidadania (Secid), Ana Cláudia Fauaz; o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), Maurício Campanati; o secretário de Segurança (Sesu), João Alberto Correia Maia; e o secretário da Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo. Os vereadores Caio Oliveira e Rogério Marques, mais o diretor da DCA Engenharia e Construções LTDA, Daniel Coutinho Aguiar, também prestigiaram a solenidade.