Prefeitura celebra aniversário de 13 anos da Casa do Idoso Sul

Cláudio Souza





Apoio Social ao Cidadão

Colaboração do estagiário João Vítor Trindade

Com muita alegria, festa e emoção, a Prefeitura de São José dos Campos comemorou, nesta quinta-feira (3), o aniversário de 13 anos da Casa do Idoso Sul.

Os frequentadores e funcionários da unidade que lotaram o auditório acompanharam show da Banda da Polícia Militar.

“A Casa do Idoso é como uma terapia. Você sai de casa e esquece todos os problemas. Tenho muitos amigos aqui”, disse a aposentada Lucrécia Rosa Santiago, que tem 70 anos e frequenta a Casa do Idoso Sul há 9 anos.

Aprendizado diário

Assistente social do Centro Dia, Andréa Regina dos Reis de Paula é funcionária da unidade desde sua inauguração em 2012.

“Estamos aqui para proporcionar um envelhecimento saudável, seguro e com convivência para os idosos. Estar todos estes anos na Casa do Idoso é motivo de gratidão a Deus. Aqui, aprendemos muito. É uma lição nova por dia”.

A assistente social Andréa, que trabalha na unidade desde a inauguração | Foto: PMSJC

Mais aniversários

Julho é mês de celebrações nas Casas do Idoso. No próximo dia 25, a unidade Centro, a mais antiga, completará 18 anos.

Na última terça-feira (1º), a unidade Norte comemorou 11 anos. Confira aqui os destaques das programações deste mês.

E as festas não param. No próximo dia 17 de outubro, a Casa do Idoso Leste fará aniversário de 13 anos.

A Banda da Polícia Militar animou a festa e não deixou ninguém parado | Foto: PMSJC



MAIS NOTÍCIAS



Apoio Social ao Cidadão