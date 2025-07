Lula diz que Brics é fiador de um futuro promissor

Posted on

Por MRNews Mais de 5,5 mil candidatos se inscreveram para as turmas de 2025, superando as expectativas O curso de Português Língua Adicional (PLA) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) registrou um recorde de inscrições para as turmas de 2025, totalizando 5.584 candidaturas. Ofertado pelo IFSP desde 2021, o programa é coordenado pela Assessoria […]