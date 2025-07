Judô joseense é campeão por equipes no masculino e feminino

Nei José Sant’Anna





As equipes de São José dos Campos começaram com o pé direito a disputa dos 67º Jogos Regionais, que tiveram suas primeiras competições realizadas nesta sexta-feira (4) e sábado (5). O destaque do início da competição ficou com a conta do judô, onde São José confirmou sua tradição e força na modalidade ao conquistar dois títulos importantes logo no primeiro dia de disputas. Tanto a equipe masculina quanto a feminina foram campeãs na disputa por equipes, colocando o município no topo do pódio.

Além do judô, São José também estreou com ótimos resultados no biribol. Neste sábado, a equipe joseense venceu seus dois confrontos da fase classificatória por 2 sets a 0. Na primeira rodada, derrotou o São Sebastião com parciais de 21×18 e 21×14. Na sequência, superou Pindamonhangaba com autoridades: 21×06 e 21×08. As partidas foram disputadas em Pindamonhangaba, sede da modalidade.

Outras modalidades também foram elaboradas para o saldo positivo neste início de competição. Na noite desta sexta (4), o vôlei Sub-21 masculino venceu Itaquaquecetuba por 2 sets a 0 (25×20 e 25×20), enquanto o time feminino, também Sub-21, não deu chances para Santa Branca e venceu por 2 sets a 0 (25×08 e 25×09).

No badminton, as equipes masculina e feminina venceram todas as partidas da disputa por equipes sem perder nenhum set. O time feminino superou Campos do Jordão por 2 a 0, e o masculino venceu Jacareí e Campos do Jordão pelo mesmo placar.

Na malha, o São José derrotou o Jacareí por 128 a 34, em partida disputada na raia da Assem, no Jardim Satélite. Já no futebol masculino, a equipe joseense venceu Piquete por 3 a 0 no campo do João do Pulo, com dois gols de Tauan e um de Marua.

As equipes de vôlei feminino e masculino voltam à quadra neste sábado, às 18h e 19h, contra São Sebastião e Santa Branca, respectivamente, no Ginásio do Parque Industrial.

Domingo, mais jogos

No domingo (6), as competições continuam com o judô individual, às 9h, no Ginásio do Sesi; partidas por equipes do badminton, também às 9h, no ginásio da Vila Maria; e mais rodadas da malha, às 10h e 11h15, na raia da Assem.

O basquete 3×3 entra em cena no Ginásio Lineu de Moura, com partidas de São José contra Poá (10h) e Santa Isabel (12h30).

O futebol masculino volta a campo às 15h, contra Arujá, no Eugênio de Melo; no mesmo horário, o tênis de mesa era Caçapava, no Centro Comunitário do Morumbi.

O handebol será disputado no Centro Esportivo Mário Weiss, no Vale do Sol, com a equipe masculina enfrentando Santa Isabel às 18h, seguida pelo time feminino, também contra Santa Isabel, às 19h15. O taekwondo terá suas lutas realizadas no Centro Poliesportivo de Altos de Santana.



